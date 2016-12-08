Сборная России завоевала золото ЧМ по плаванию в эстафете

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в канадском Виндзоре сборная России завоевала золотые медали в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем. Об этом информирует RT.

Второе место заняла сборная Нидерландов, третье — канадцы.

На дистанциях 100 метров на спине и 100 метров брассом серебро завоевали Андрей Шабасов и Владимир Морозов соответственно.

Российский пловец Александр Красных выиграл бронзовую медаль на дистанции 200 м вольным стилем и стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем, сообщает ТАСС. Он показал время 1 минута 41,95 секунды. Первое место завоевал представитель Южной Кореи Тайхван Пак (1.41,03), второе — пловец из ЮАР Чад ле Кло (3.37,65).

Россиянка Светлана Чимрова заняла пятое место (2.06,20) в последнем заплыве на дистанции 200 метров баттерфляем. Первое место заняла Катинка Хоссу из Венгрии.

В финале на 50 метров брассом такой же результат (30,14) показала российская пловчиха Наталья Иванеева. В этом заплыве первое место досталось американке Лилли Кинг.