Россияне впервые за несколько лет не стали экономить на праздновании Нового года

Потребительские расходы российских граждан на празднование Нового года составят 16 900 рублей, что на 2% выше прошлогодних показателей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования компании Deloitte.

Пропорции трат не изменились — на подарки опрошенные россияне потратят 43% бюджета, на напитки 45%, на развлечения 12%.

Согласно данным исследования, 67% опрошенных граждан РФ хотят получить в подарок деньги, путешествия (44%) и смартфоны (41%). При этом 51% собираются дарить конфеты и шоколад. Остальные планируют одаривать близких косметикой, парфюмерией и деньгами.

Президент «Евросети» Александр Малис сообщил изданию, что согласно проведенному его компанией исследованию, ​ россияне впервые не собираются изменять свой бюджет к празднику. Он подчеркнул, что «уже по первым покупкам подарков на Новый год мы понимаем, что бюджет реально не увеличился, но вроде бы и не уменьшился».

Ранее Росстат сообщал, что реальные доходы граждан РФ снизились на 5,9% в годовом выражении. В номинальном выражении был зафиксирован рост на 0,2%.