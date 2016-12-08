Российские ритейлеры разработали схему интернет-продажи алкоголя

Разработана схема торговли алкоголем через интернет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника из среды ритейлеров и участников алкогольного рынка России.

Один из собеседников издания сообщил, что в разработке рабочего алгоритма и консультациях участвовали представители компаний Simple, ДП «Трейд», «Утконос», X5 Retail Group, Auchan, Metro Cash & Carry и отраслевых объединений, таких как Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Комитет производителей алкогольной продукции, Союз виноделов России.

Для торговли спиртным в интернете склад онлайн-магазина необходимо оборудовать специальным модулем ЕГАИС и встать на учет в Росалкогольрегулировании (РАР). Доставку алкоголя будут осуществлять штатные курьеры, оснащенные терминалом с 2D-сканером и функцией обмена данными с модулем ЕГАИС в режиме онлайн. Они также обязаны использовать мобильную кассу с возможностью распечатывать QR-код ЕГАИС.

Оплатить алкоголь, купленный в интернете, можно только банковской картой.

В обязанности курьера также входит проверка возраста клиента.

Как сообщает «Коммерсантъ», в Минфине и РАР пока с этим предложением не знакомы.