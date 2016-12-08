Кадыров опроверг наличие в Чечне батальонов «Восток» и «Запад»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram разместил комментарий к сообщениям СМИ о том, что республиканский спецназ отправился воевать в Сирию. По словам президента ЧР, эта информация не соответствует действительности.

«Ответственно заявляю, что в Чеченской Республике нет никаких батальонов "Восток" и "Запад" (именно об их отправке в Сирию писали СМИ). В Чечне, как и в любом другом регионе, дислоцированы подразделения МО РФ. В них проходят службу граждане России из Чечни и других субъектов федерации», — написал Кадыров.

Он также напомнил, что российские военнослужащие не принимают участия в наземной операции на сирийской территории, а только охраняют авиабазу Хмеймим, где находится авиационная техника Воздушно-космических войск РФ.

«Периодически происходит их ротация. Одни команды прибывают, другие — убывают», — пояснил чеченский лидер.

По его словам, если военные из дислоцированных в Чечне частей получат приказ охранять авиабазу в Сирии, «им выпадет самый счастливый жребий».

Подытоживая свой комментарий, Кадыров напомнил, что сам является генералом российской армии и Героем России, поэтому готов в любой момент встать на борьбу с международным терроризмом и гордился бы, если бы ему поступил соответствующий приказ от Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

«Врага необходимо уничтожить в его логове, прежде чем щупальца дотянутся до твоей страны, земли, Отечества, — заявил глава Чечни. — Если банды террористов не уничтожить, они окажутся там, где меньше всего их ждут. Поэтому они должны быть нейтрализованы вдали от нашего родного очага».