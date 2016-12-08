В Думе объяснили переброску чеченского спецназа в Сирию

Депутат Госдумы, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал о причинах переброски в Сирию военнослужащих батальонов спецназначения «Восток» и «Запад». Об этом сообщает «Лента.ру».

«Здесь есть много оснований к тому, чтобы принять такое решение: и климат, и умение воевать, и схожесть менталитетов жителей Чечни и Сирии. Так что в данной ситуации это оправданно», — подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что на «другой стороне» также воюют чеченцы, которых российские представители этой национальности называют «шайтанами».

8 декабря СМИ сообщили, что охранять базу Хмеймим будут военнослужащие батальонов «Восток» и «Запад» Минобороны России, дислоцированные в Чеченской Республике. Переформированные в батальоны военной полиции военные части до конца декабря завершат развертывание и приступят к охране российских военных объектов в Сирии.

Чеченцы, как и большинство сирийцев, являются мусульманами суннитского толка, а на стороне президента Сирии Башара Асада воюет добровольческий чеченский батальон.