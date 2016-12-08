Прокурор попросил пять лет лишения свободы для Варвары Карауловой

Прокурор запросил пять лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч рублей для Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которую обвиняют в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает «Интерфакс».

Такая просьба стороны обвинения была оглашена на заседании Московского окружного военного суда, в четверг рассматривающем дело Карауловой. Прокурор попросил признать девушку виновной в попытке участия в террористической организации. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Приготовление к участию в деятельности террористической организации».

На предыдущих заседаниях суд представил заключение врача-психиатра больницы им. Алексеева от 2015 года, в котором говорилось о наличии у Карауловой «шизотипического расстройства». Сама девушка на заседании суда сказала, что психиатр сделал некоторые выводы самостоятельно, а она отвечала на вопросы «чисто формально, односложно», чтобы от нее отстали. В свою очередь, специалисты института им. Сербского во время судебно-медицинского обследования не нашли у нее психических расстройств.

В сентябре защита обвиняемой пожаловалась в Конституционный суд. Варвара Караулова заявила, что адвокатам ограничивают доступ к ней в СИЗО «Лефортово».