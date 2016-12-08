Путин пообещал обсудить с Собяниным вырубку парка «Кусково»

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопрос возможной вырубки столичного парка «Кусково», сообщает РИА Новости.

Об этом глава государства заявил на заседании по развитию гражданского общества с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ). Участники заседания рассказали президенту о ситуации с вырубкой парка «Кусково». «По поводу парка "Кусково", что там вырубают деревья, первый раз слышу. Зачем вырубать парк "Кусково", я понятия не имею. Михаил Александрович [Федотов, глава СПЧ] просил переговорить с мэром Москвы. Я переговорю, узнаю, какие там соображения: что там рубить, зачем», — ответил Владимир Путин.

Как напоминает РИА Новости, в настоящее время в районе «Кусково» ведется строительство так называемой Северо-Восточной хорды — крупной автомобильной трассы, которая будет проложена с юго-востока на север Москвы. Начавшаяся вырубка деревьев в районе строительства вызвала протесты местных жителей, экологов и градозащитников.

Ранее Михаил Федотов говорил, что члены совета намерены встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным для обсуждения альтернативных способов строительства хорды, которые бы не требовали вырубки деревьев в «Кусково».