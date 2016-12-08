08 декабря 2016, 23:10
МИД РФ сообщил о приостановке боев в Алеппо
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что военные действия в сирийском городе Алеппо приостановлены, передает «Интерфакс».
«Будет выведена колонна из 8 тысяч человек», – отметил Лавров, имея в виду предстоящий вывод мирных жителей из зоны боевых действий.
По словам главы МИД, РФ собирается «бить террористов до их полного уничтожения», как это предписано резолюцией ООН о борьбе с терроризмом.
Напомним, ранее РФ и КНР заблокировали проект резолюции Совбеза ООН о семидневном прекращении огня в сирийском Алеппо из опасений, что за неделю боевики смогут перегруппироваться и укрепить свои позиции.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое