МИД РФ сообщил о приостановке боев в Алеппо

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что военные действия в сирийском городе Алеппо приостановлены, передает «Интерфакс».

«Будет выведена колонна из 8 тысяч человек», – отметил Лавров, имея в виду предстоящий вывод мирных жителей из зоны боевых действий.

По словам главы МИД, РФ собирается «бить террористов до их полного уничтожения», как это предписано резолюцией ООН о борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее РФ и КНР заблокировали проект резолюции Совбеза ООН о семидневном прекращении огня в сирийском Алеппо из опасений, что за неделю боевики смогут перегруппироваться и укрепить свои позиции.