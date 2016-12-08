Роскомнадзор рассказал о конструктивной встрече с представителями LinkedIn

Роскомнадзор провел переговоры с представителями соцсети LinkedIn, доступ к которой заблокирован в России с конца ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

«Встреча с LinkedIn прошла в конструктивном ключе. Стороны договорились продолжить диалог», — цитирует агентство слова официального представителя Роскомнадзора.

Ранее LinkedIn внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В середине ноября Роскомнадзор заблокировал работу соцсети на территории России.

В августе текущего года Таганский районный суд Москвы признал, что LinkedIn нарушила закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ и должна быть заблокирована. Иск был подан Роскомнадзором, который обнаружил утечку данных пользователей соцсети.

В компании, в свою очередь, заявили, что деятельность LinkedIn соответствует действующему законодательству, однако пообещали рассмотреть «все возможные пути разрешения ситуации и варианты дальнейших действий».