Медведев утвердил стратегию борьбы с контрафактом в РФ до 2025 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию по противодействию контрафактной продукции в России на ближайшие годы. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что факторами роста доли контрафакта являются низкий уровень предпринимательской этики, отсутствие эффективного общественного контроля, негативная динамика доходов населения, коррупционные риски и другие факторы.

В ближайшие годы основные усилия в деле противодействия распространению контрафакта планируется сосредоточить в обороте продукции пищевой, легкой, фармацевтической, автомобильной и авиационной промышленности. В среднесрочной перспективе приоритетными направлениями названы топливная, химическая, электронная, кабельно-проводниковая промышленность, производство строительных материалов, производство детских товаров и машиностроение.

В свою очередь, агентство ТАСС сообщает, что Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг заявил, что в России доля незаконного оборота может достигать 50%. «Я утвердил стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2020 года и плановый период до 2025 года. Производство подделок и контрафакта мешают созданию цивилизованного рынка. Оценить масштабы бедствия в точных цифрах довольно сложно, поскольку незаконный оборот находится в теневом секторе экономики», — цитирует агентство слова премьера.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что незаконный оборот товаров в стране по разным секторам экономики составляет от 5% до 30%.