Коалиция США разбомбила госпиталь в Мосуле

По просьбе иракской армии коалиция США нанесла авиаудар по госпиталю в Мосуле, сообщает Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США.

По данным военных, в госпитале «Аль-Салем» дислоцировалась группировка запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Иракские войска сначала взяли под контроль район, в котором находится больничный комплекс, но затем им пришлось отступить, так как они подверглись «тяжелому и устойчивому обстрелу с применением пулеметов и гранатометов» со стороны боевиков ИГ. После отступления иракцы затребовали помощь коалиции.

CENTCOM не сообщает, находились ли в госпитале мирные жители, но утверждает, что коалиция соблюдает все законы вооруженных конфликтов, чтобы сократить риск гибели мирных граждан. На запрос ТАСС о жертвах и посещают ли до сих пор госпиталь пациенты, ведомство пообещало изучить этот вопрос.