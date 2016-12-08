Путин посмертно наградил погибших в Сирии медсестер и военного советника

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О награждении орденом Мужества военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации».

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, посмертно награждены сержанты медицинской службы Надежда Дураченко и Галина Михайлова, а также военный советник подполковник Руслан Галицкий, погибшие в Алеппо.

Указом президента к ордену «За мужество» представлены профессор Военно-медицинской академии Вадим Арсентьев и полковник Эдуард Скворцов.

Арсентьев был тяжело ранен при обстреле российского госпиталя в Алеппо.

Как выяснил блогер Руслан Левиев, полковник спецназа ГРУ Скворцов официально в операции в Сирии не участвует. Однако, как сообщает «Медуза», он нашел следы пребывания войсковой части 54607, которой он командует, в Донбассе и Сирии.