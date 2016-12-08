08 декабря 2016, 10:47
В Москву прибыл советник Трампа
В Москву прибыл советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж. Как сообщает РИА Новости, в российской столице у него запланировано несколько встреч и переговоров.
«Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами», — сообщил агентству Пейдж.
Картер Пейдж работал в московском отделении инвестбанка Merrill Lynch. Он неоднократно заявлял, что его опыт может стать полезен в сотрудничестве с Россией.
Ранее в июле Картер Пейдж уже побывал в Москве и прочитал лекцию в столичном Центре международной торговли.
Нынешний визит советника Трампа продлится до 13 декабря.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое