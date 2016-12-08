В Москву прибыл советник Трампа

В Москву прибыл советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж. Как сообщает РИА Новости, в российской столице у него запланировано несколько встреч и переговоров.

«Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами», — сообщил агентству Пейдж.

Картер Пейдж работал в московском отделении инвестбанка Merrill Lynch. Он неоднократно заявлял, что его опыт может стать полезен в сотрудничестве с Россией.

Ранее в июле Картер Пейдж уже побывал в Москве и прочитал лекцию в столичном Центре международной торговли.

Нынешний визит советника Трампа продлится до 13 декабря.