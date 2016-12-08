Памфилова подтвердила дату президентских выборов в 2018 году

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подтвердила, что президентские выборы в стране пройдут в марте 2018 года, сообщает РИА Новости.

Памфилова вновь опровергла периодически появляющиеся в СМИ сообщения о досрочных выборах. По словам главы ЦИК, ей «надоело это опровергать», а досрочные выборы невозможны «даже технически».

Напомним, нормативно-правовой основой в данном случае является федеральный закон «О выборах Президента РФ», в соответствии с которым очередные президентские выборы должны состояться во второе воскресенье месяца, в котором проходили предыдущие выборы. Таким образом, избирать главу государства россияне будут 11 марта 2018 года.