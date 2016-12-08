Один из «крымских диверсантов» пожаловался в СКР на пытки

Гражданин Украины Евгений Панов, арестованный по делу о подготовке диверсии в Крыму, заявил, что российские силовики применяли к нему пытки, передает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Панова Дмитрия Динзе.

Панов направил на имя председателя СКР Александра Бастрыкина заявление, в котором указал, что после задержания 7 августа его «пытали с особой жестокостью с применением физического насилия».

В письме содержится описание якобы применявшихся к Панову пыток: «Били трубой железной в области головы, спины, почек, рук, ног, затягивали наручники сзади до онемения рук, подвешивали за наручники: сгибали мои ноги в коленях, застегивали наручники впереди чуть ниже колен и вставляли под колени железную палку, после чего двое мужчин, взявшись с двух сторон, поднимали эту палку и меня, от чего я испытывал дикую боль».

Панов попросил Бастрыкина провести проверку действий сотрудников российских правоохранительных органов.

Напомним, следствие считает Панова руководителем «диверсионной группы», якобы отправленной в Крым украинской военной разведкой. 11 августа было обнародовано видео его допроса, в ходе которого он признался, что был приглашен в Киев для руководства операцией.