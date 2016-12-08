В Кремле о приезде в Москву экс-советника Трампа узнали из СМИ

В Кремле не рассматривают планы провести встречу сотрудников администрации президента России с прибывшим в Москву советником избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

«Нет, мы, честно говоря, никаких контактов не имели и не имеем по-прежнему, и в данном случае никаких планов нет», — ответил Песков на вопрос, планируется ли встреча с Пейджем кого-то из представителей администрации президента РФ. Официальный представитель Кремля добавил, что не знает, в каком статусе Пейдж прибыл в Москву, отметив, что в Кремле узнали о визите советника Трампа из сообщений СМИ.

Ранее в четверг РИА Новости сообщило прибытии в Москву Картера Пейджа. Визит советника Трампа в Россию продлится до 13 декабря. Отмечалось, что в российской столице у него запланировано несколько встреч и переговоров с «влиятельными бизнесменами и идейными лидерами».

В прошлом Картер Пейдж работал в московском отделении инвестбанка Merrill Lynch. Он неоднократно заявлял, что его опыт может стать полезен в сотрудничестве с Россией. В июле Пейдж уже побывал в Москве и прочитал лекцию в столичном Центре международной торговли.