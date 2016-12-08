Путин вступился за пластиковые пакеты перед экологами
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение исполнительного директора отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» запретить производство пластиковых пакетов.
По словам президента РФ, такой запрет повлечет за собой социально-экономические последствия, которые нельзя допустить.
«Вот это имеет экологические последствия, когда все это так валяется, не утилизируется, а запрет производства будет иметь социально-экономические последствия», — сказал президент на заседании Совета по правам человека.
В экологии существует специальный термин «пластиковое загрязнение», который описывает распространение неразлагаемых пластиковых отходов в окружающей среде, в частности, в море. Самым «популярным» источником пластика являются «одноразовые» пакеты, которые во многих торговых сетях раздают покупателям бесплатно. В зависимости от типа пластмассы содержат много различных химических веществ, вредных для природы и человека.