В Польше завели дело о «сотрудничестве» контрразведки с ФСБ

Министерство обороны Польши инициировало расследование по факту публикации рядом СМИ сообщений о предполагаемом сотрудничестве сотрудников польской военной контрразведки с сотрудниками ФСБ России.

Ранее издание Gazeta Polska сообщило, что бывший глава Службы военной контрразведки Петр Пытель и руководитель его администрации Кшиштоф Душа якобы встречались в 2012 году с резидентом российской разведки с инициалами В. И. В издании утверждают, что располагают документальным подтверждением встреч, якобы имевших место в населенном пункте Улово, у границы с Калининградской областью России.

По факту данной публикации в Польше возбудили уголовное дело по статье «Превышение полномочий публичным должностным лицом, причинившее вред публичным или частным интересам».

Как отмечает Минобороны Польши, расследование ведет прокуратура.

Российская сторона никак не прокомментировала данные сообщения.