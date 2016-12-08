Полонский отказался признавать вину в мошенничестве

Столичный бизнесмен Сергей Полонский отказался признавать себя виновным в обмане дольщиков при строительстве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера», передает РИА Новости.

Свою позицию Полонский озвучил после оглашения обвинительного заключения в зале Пресненского суда Москвы.

Бизнесмен подозревается в хищении денежных средств граждан на сумму 2,6 млрд рублей под видом реализации квартир в жилых комплексах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 7 ноября Пресненский суд Москвы продлил арест Полонского еще на полгода. Ранее стало известно, что потерпевшие планируют предъявить к бизнесмену иск на общую сумму около 1,1 млрд рублей.

В середине ноября Сергей Полонский сообщил о своем намерении участвовать в выборах президента России.