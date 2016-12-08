Перевод новой книги о Гарри Поттере на русский продается втрое успешней оригинала

Объем продаж книги «Гарри Поттер и проклятое дитя» — новой части поттерианы — на русском языке втрое превысил популярность англоязычной версии, передает РИА Новости со ссылкой на сеть книжных магазинов «Московский дом книги».

Глава МДК Надежда Михайлова уточнила, что в течение предшествующего дня (книга на русском языке поступила в продажу 7 декабря) были распроданы все имевшиеся в запасе экземпляры романа.

«Как мы видим, спрос на книгу в русскоязычной версии уже намного выше», — сказала Михайлова. Англоязычная версия продается с 31 июля.