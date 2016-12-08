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08 декабря 2016, 11:56
квантовая физика квантовые технологии

«Заблудившиеся электроны» помогут в создании квантовых компьютеров

«Заблудившиеся электроны»
«Заблудившиеся электроны»
МФТИ

Ученые из Физико-технологического института РАН и МФТИ запустили в систему из квантовых точек два электрона и получили элемент квантового компьютера высокой размерности (более высокой, чем кубит), сообщается в пресс-релизе Московского физико-технического института. В работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, впервые показано, как использовать квантовые блуждания более чем одного электрона для реализации квантовых вычислений.

Об универсальном квантовом компьютере мечтают уже давно, но до сих пор не получается связать достаточно большое число кубитов. Работа российских ученых приблизила тот день, когда вычисления на квантовом компьютере станут обычным делом. Хоть и существуют такие алгоритмы, которые принципиально невозможно ускорить с помощью квантовых вычислений, в определенных задачах создание многокубитной (или кудитной) машины позволит сэкономить несколько тысяч лет. «На примере двух электронов мы разрешили проблемы, которые возникают при рассмотрении одинаковых взаимодействующих частиц, и вот, проторена дорога к тому, чтобы создавать компактные высокоразрядные квантовые структуры», – пояснил Леонид Федичкин, эксперт РАН, заместитель директора по научной работе НИКС, доцент кафедры теоретической физики МФТИ.

Чтобы квантовый компьютер имел реальное применение, он должен состоять из нескольких сотен, а то и тысяч кубитов. Но непреодолимым препятствием на пути к квантовым вычислениям оказывается неустойчивая связь между кубитами. Квантовые структуры сверхчувствительны к внешним помехам. Систему из нескольких кубитов приходится держать под жидким азотом или гелием, чтобы они не потеряли информацию. Зато для реализации отдельного кубита предложена масса технологий. Ранее научная группа Федичкина показала, что в качестве кубита можно использовать частицу, заблудившуюся в двух «соснах». Роль «сосен» играют связанные квантовые точки – очень маленькие полупроводники, которые с энергетической точки зрения являются ямами для электрона. Тогда нахождение электрона в левой или в правой яме задает базовые состояния кубита. Электрон размазывается по ямам и занимает определенное положение, только если его «спросить», то есть измерить его координаты. Иными словами, он находится в состоянии суперпозиции.

Про связанные кубиты нельзя сказать, что один находится в одном состоянии, а другой – в другом, можно рассматривать только состояние всей системы. Например, система из трех кубитов имеет восемь базовых состояний и находится в их суперпозиции. Если подействовать на такую систему, изменятся все восемь коэффициентов, а если на систему из обычных битов, то изменится каждый бит в отдельности. То есть память n битов состоит из n переменных, а n кубитов – из 2n переменных. Кудиты дают еще более колоссальное преимущество, например, в память n кудитов с разрядом 4, которые называются куквадритами, можно записать 4n, то есть 2n×2n переменных. Так, память десяти куквадритов больше, чем память десяти битов, примерно в 100 000 раз.

Алексей Мельников и Леонид Федичкин предложили запустить в кольцо из квантовых точек два электрона, чтобы создать между ними квантовую сцепленность и получить сразу два связанных кудита. Квантовая сцепленность, или запутанность, достигается за счет того, что одинаково заряженные частицы отталкиваются друг от друга. Можно получить и больше связанных кудитов в том же объеме полупроводника, если запускать в него еще больше электронов и создавать из квантовых точек более извилистые пути. Преимуществом такого способа является то, что квантовые блуждания частиц – это естественный процесс. Однако соседство одинаковых электронов в одной структуре создает дополнительные сложности, которые до этого преодолены не были.

Сцепленность частиц представляет собой важное явление для эффективной квантовой обработки информации. Но ситуация с одинаковыми частицами затрудняется тем, что между невзаимодействующими электронами может возникать так называемая ложная сцепленность. Ученые провели математические расчеты для двух случаев: когда взаимодействие есть и когда его нет – и отделили истинную сцепленность от ложной. Они рассмотрели, как меняется во времени вероятностная картина для разного числа точек: 6, 8, 10 и 12, то есть для двух связанных кудитов с тремя, четырьмя, пятью и шестью разрядами каждый. Оказалось, что предложенная структура обладает относительной устойчивостью, а небольшой шум даже способствует созданию высокоразрядных компактных элементов.

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