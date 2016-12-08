Древесные кольца подтвердили слова летописцев

Зимой 992 года хронисты Северной Европы отмечали необычные небесные явления. Автор из Саксонии писал, что «свет, подобный Солнцу, сиял на севере». В хронике из ирландского Ольстера говорится о кроваво-красных небесах. Ученые объясняют это аномально большой активностью Солнца, вызвавшей полярные сияния, видные на значительных территориях Европы.

Недавнее исследование подтверждает такое объяснение. В годовых кольцах деревьев, относящихся к 993-994 годам, было обнаружено повышенное содержание изотопа углерода-14. Объяснить это можно, предположив, что очень мощная вспышка на Солнце (так называемая сверхвспышка) привела к усилению потока космических лучей, проникающих в верхние слои земной атмосферы. Они вызвали превращение ядер азота-14 в углерод-14. Излучение возбужденных атомов азота и кислорода – это и есть полярное сияние.

Авторы исследования изучили старинные хроники и обнаружили восемь сообщений о наблюдениях полярных сияний с октября 992 и по январь 993 года. Их наблюдали даже в Корее. Ученые полагают, что солнечная буря 992 – 993 годов была сильнее, чем любая другая с 1957 года, когда стали вестись регулярные наблюдения солнечной активности. Но рекорд, по мнению исследователей, принадлежит солнечной буре 1859 года, когда был выведен из строя телеграф по всему миру, а полярные сияния видели даже над Карибским морем. Предполагается, что, если бы солнечная вспышка, подобная произошедшей в 992 – 993 годах, случилась бы в наши дни, она нанесла бы серьезный урон электронной технике и коммуникациям.

Исследование опубликовано в журнале Solar Physics.