Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 декабря 2016, четверг, 15:34
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
08 декабря 2016, 14:40
история Солнце физика

Древесные кольца подтвердили слова летописцев

Pixabay.com

Зимой 992 года хронисты Северной Европы отмечали необычные небесные явления. Автор из Саксонии писал, что «свет, подобный Солнцу, сиял на севере». В хронике из ирландского Ольстера говорится о кроваво-красных небесах. Ученые объясняют это аномально большой активностью Солнца, вызвавшей полярные сияния, видные на значительных территориях Европы.

Недавнее исследование подтверждает такое объяснение. В годовых кольцах деревьев, относящихся к 993-994 годам, было обнаружено повышенное содержание изотопа углерода-14. Объяснить это можно, предположив, что очень мощная вспышка на Солнце (так называемая сверхвспышка) привела к усилению потока космических лучей, проникающих в верхние слои земной атмосферы. Они вызвали превращение ядер азота-14 в углерод-14. Излучение возбужденных атомов азота и кислорода – это и есть полярное сияние.

Авторы исследования изучили старинные хроники и обнаружили восемь сообщений о наблюдениях полярных сияний с октября 992 и по январь 993 года. Их наблюдали даже в Корее. Ученые полагают, что солнечная буря 992 – 993 годов была сильнее, чем любая другая с 1957 года, когда стали вестись регулярные наблюдения солнечной активности. Но рекорд, по мнению исследователей, принадлежит солнечной буре 1859 года, когда был выведен из строя телеграф по всему миру, а полярные сияния видели даже над Карибским морем. Предполагается, что, если бы солнечная вспышка, подобная произошедшей в 992 – 993 годах, случилась бы в наши дни, она нанесла бы серьезный урон электронной технике и коммуникациям.

Исследование опубликовано в журнале Solar Physics.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.