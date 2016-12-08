Путин призвал прокуратуру проверить компетентность российских судей
Президент России Владимир Путин заявил, что поручит Генеральной прокуратуре проверить приказы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на законность, передает ТАСС.
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава государства процитировал выдержку из постановления суда, в которой шла речь о том, что человек «совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру». «А то, что несуразицы, мягко говоря, там в целом достаточно, — это точно. Не знаю, кто мне это передал», — отметил Владимир Путин.
Президент добавил: «Когда я смотрю на такие вещи, у меня волосы, оставшиеся на голове, дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно». Он подчеркнул, что работа по проверке может быть исполнена эффективно и в соответствии с законом только прокуратурой.
Также российский лидер заявил, что государство должно реагировать на нарушения прав заключенных в местах лишения свободы.