Путин поручил пересмотреть закон об «иностранных агентах»

Президент России Владимир Путин поручил заместителю руководителя Администрации президента Сергею Кириенко проконтролировать применение закона о некоммерческих организациях (НКО) — «иностранных агентах», сообщает «Интерфакс».

«По поводу НКО — "иностранных агентов", работающих в экологической сфере, Сергей Владиленович [Кириенко] уже имеет такое поручение с моей стороны — в целом еще раз посмотреть на этот закон», — сказал Владимир Путин Таким в ответ на соответствующую просьбу руководителя Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова.

Глава государства также согласился, что к поручению нужно привлечь специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Ранее в четверг Михаил Федотов просил президента РФ способствовать исключению из списка «иностранных агентов» экологические организации, «которые туда попали просто по ошибке, по недосмотру, по рьяности ума».

5 декабря Сергей Кириенко на встрече с участниками СПЧ признал, что закон об иноагентах нужно скорректировать. Замруководителя администрации президента заявил, что «невозможно отменить закон, но можно так усовершенствовать, что он не будет бить по тем организациям, кто не является агентом».