Источник рассказал об обысках ФСБ в ГУЭБиПК МВД России

В Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД России сотрудники ФСБ проводят обыски. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах.

Собеседник агентства не сообщил причину проверок. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в сентябре был арестован заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко. В настоящее время он обвиняется в получении взятки размером 7 миллионов рублей.