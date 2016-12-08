08 декабря 2016, 15:22
Источник рассказал об обысках ФСБ в ГУЭБиПК МВД России
В Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД России сотрудники ФСБ проводят обыски. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах.
Собеседник агентства не сообщил причину проверок. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, в сентябре был арестован заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко. В настоящее время он обвиняется в получении взятки размером 7 миллионов рублей.
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