В управделами президента ответили на жалобы депутаток Госдумы

В Управлении делами президента России, в ведении которого находится здания российского парламента в Москве, прокомментировали недовольство депутатов от фракции КПРФ условиями работы в Государственной думе, сообщает Life.

В ведомстве телеканалу заявили, что все помещения здания, где свою работу осуществляет Госдума, полностью соответствуют санитарным нормам. По словам пресс-секретаря Управления делами президента Елены Крыловой, перед началом работы Госдумы нового созыва, была осуществлена проверка всех без исключения систем отопления, вентиляции и кондиционеров. Все эти работы осуществлялись с учетом того, что здание Думы считается памятником архитектуры.

Ранее некоторые депутаты-женщины пожаловались на то, что в отдельные дни им приходится работать до 20:00. По их словам, такой график не позволяет даже покормить мужей. Кроме того, по мнению народных избранников, освещение зала Думы и его воздух не соответствуют требуемым нормам. Позже коллеги депутатов назвали их слова шуткой. В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов обещал помогать женщинам-депутатам, которые недовольны условиями работы.