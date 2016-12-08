В Москве расширят тротуары на основании данных соцсетей

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) открыл тендер на оказание услуг по разработке транспортных схем организации движения улиц города Москвы. С документом можно ознакомиться на сайте госзакупок.

Власти собираются расширить тротуары для бегунов и проложить новые велодорожки на основании анализа дорожного трафика и информации из соцсети для спортсменов. Первый этап работ обойдется бюджету в 48 млн рублей.

Расширению подвергнутся 40 участков протяженностью 34 километра. Победитель тендера проанализирует 28 улиц в Центральном округе, пять улиц на западе Москвы, четыре на севере, две на юго-западе и одну на северо-востоке.

При составлении транспортных схем будет учтен пассажиропоток, пешеходное и велосипедное движение, количество остановок и «точек притяжения» — магазинов, ресторанов и достопримечательностей.

Разработка схем будет производиться на основе онлайн-карты приложения Strava, сообщили в ЦОДД РБК. В карте собраны треки велосипедных и беговых тренировок, наложенных на участки улично-дорожной сети. Это позволит выявить, чего не хватает в существующей инфраструктуре.