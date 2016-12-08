Экс-директор ФИФА по развитию признался в коррупции

Бывший директор Международной федерации футбола (ФИФА) по развитию и бывший руководитель Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча признал свою вину в вымогательстве, мошенничестве и коррупции, сообщает Associated Press.

Роча наряду с еще восемью чиновниками ФИФА был арестован в мае 2015 года в Швейцарии по обвинению в коррупции. По версии следствия, Роча получаил взятки на сумму более 150 тысяч долларов.

Роча признал свою вину и согласился выплатить штраф в размере 300 тысяч долларов. Бывшему футбольному чиновнику также грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.