«Росгосстрах» перейдет в собственность крупного российского банка

Новым владельцем компании «Росгосстрах» станет один из крупнейших российских банков, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник.

Детали готовящейся сделки источник назвать не смог. Известно, что на данный момент 52% акций «Росгосстраха» принадлежат «РГС холдингу», 10,5% — «РГС активам», 6,7% — «Управлению сбережениями» (доверительный управляющий пенсионными накоплениями НПФ), 5,33% — «Атону».

Кроме того, не более 5% акций «Росгосстраха» принадлежит ВТБ, который стал акционером компании в апреле нынешнего года.