Ростуризм разработает программу льготных туров для пенсионеров

В России создается госпрограмма по стимулированию пенсионеров к турпоездкам внутри страны, пишет 8 декабря газета «Известия» со ссылкой на главу Ростуризма Олега Сафонова.

В числе разрабатываемых мер называют льготные путевки, в том числе и на оздоровительные курорты. Предполагается, что пенсионеры смогут отдыхать по таким путевкам в низкий сезон, когда загрузка инфраструктуры курортов и отелей существенно снижается. Речь, в частности, идет об оздоровительном отдыхе в Центральной России, Крыму, Краснодарском крае, Северном Кавказе, Алтайском крае, Ставропольском крайе и Республике Татарстан. При этом власти надеются сделать доступными для пожилых людей все составляющие путешествия, включая транспортировку, проживание, питание и экскурсии.

По словам Олега Сафонова, в настоящее время эта тема прорабатывается с участниками рынка, ведущими авиа- и железнодорожными перевозчиками, органами власти, а также общественными организациями.

По итогам 2016 года эксперты туристического рынка зафиксировали взрывной рост спроса на отдых в России. Специалисты при этом отмечали, что интерес был создан искусственно, из-за временного ограничения на чартеры в Турцию и запрета на рейсы в Египет.