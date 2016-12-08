В Новосибирске из-за снега введен режим ЧС

Власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных снегопадов. Такое решение депутатов позволит направить дополнительные средства на покупку уборочной техники, сообщает Novosib Room.

Введение режима ЧС упрощает использование бюджетных средств, которые мэрия потратит на увеличение количества единиц снегоуборочной техники.

В свою очередь, новосибирский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Днем 9 декабря и ночью 10 декабря по области ожидается сильный снегопад и метели, ухудшение видимости на дорогах.