В Думу внесен законопроект о штрафах за нарушение порядка на соревнованиях

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Соответствующий документ 8 декабря был опубликован на сайте кабмина.

Проект закона предлагает увеличить минимальный размер штрафа с 20 тысяч до 40 тысяч рублей, максимального — с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а также установить срок административного ареста от 10 до 15 суток за нарушение административного запрета на посещение соревнований.

Для иностранных граждан наказание за повторное или грубое нарушение правил поведения на соревнованиях предлагается установить в виде административного штрафа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей с выдворением за пределы России.

В конце ноября газета «Известия» сообщила, что Министерство спорта России разработало поправки в законодательство, которые предусматривают ограничение выезда за границу во время международных соревнований болельщикам-нарушителям. Кроме того, планируется ввести категорию «грубые нарушения», за которые болельщиков обяжут выплачивать штраф.