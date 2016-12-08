Штайнмайер предложил Лаврову установить перемирие в Алеппо

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложил немедленно установить перемирие в сирийском городе Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в немецкой делегации.

«Штайнмайер настаивал в разговоре с Лавровым на открытии гуманитарного доступа, немедленном прекращении огня и возобновлении политического диалога», — рассказал собеседник агентства.

Члены немецкой делегации также сообщили, что переговоры были «длинными и серьезными», главы ведомств обсудили множество вопросов — контроль над вооружениями, ситуацию на Украине и экономическое сотрудничество в пространстве ОБСЕ. Например, они переговорили о подготовке в Гамбурге решений заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

«Четкий призыв к российской стороне — работать в рамках СМИД над тем, чтобы не обострять растущую в последние годы в Европе напряженность и не углублять раскол и противоречия интересов», — подчеркнул источник ТАСС.