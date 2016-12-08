Экстремизм среди российских студентов выявят анкетированием

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и МВДРФ на форуме «Российский Кавказ: территория единства» объявили о совместной разработке анкетной системы проверки учащихся средних специальных учебных заведений и вузов на экстремизм. Об этом сообщают «Ведомости».

Ведущий консультант управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Валентина Лаза сообщила, что анкетирование сможет выявить студентов сочувствующих либо склонных к принятию экстремистских идей. Скорее всего, анкетирование будет проводиться или при приеме документов на поступление, или на первом курсе обучения.

В настоящее время проект рассматривает правительство Москвы. Пилотный режим будет опробован в столице России, затем его распространят на всю страну.

На запрос издания пресс-служба Минобрнауки ответила, что «проведение каких-либо опросов и анкетирования учащихся в образовательных организациях допустимо только на добровольной основе, по их индивидуальному согласию».

Представители МВД и правительство Москвы на запросы «Ведомостей» не ответили.

В целом опрошенные изданием представители вузов сочли инициативу приемлемой. Однако некоторые выразили озабоченность дальнейшей судьбой студентов, которые будут признаны потенциальными экстремистами.