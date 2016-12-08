Минобороны опровергло сообщения о вине пилота в крушении Су-33

Минобороны РФ опровергло заявления СМИ о том, что причиной падения в море истребителя Су-33 на «Адмирале Кузнецове» стала ошибка пилота. Об этом сообщает Republic, со ссылкой на поступивший в редакцию пресс-релиз.

«Комиссия продолжает скрупулезную работу и никаких "предварительных" выводов до своего завершения расследования не делала», – сказано в тексте.

Напомним, 14 ноября американские спецслужбы сообщили о гибели истребителя МиГ-29 с крейсера «Адмирал Кузнецов». Самолет упал в воду, пилот успел катапультироваться.

8 декабря появились сообщения, что комиссия Минобороны, расследующая обстоятельства падения второго истребителя Су-33 с крейсера «Адмирал Кузнецов», рассматривает ошибку пилота как основную версию аварии.