Обвинение попросило для генерала Сугробова 22 года колонии

Прокурор запросил 22 года колонии для бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерала Дениса Сугробова, сообщает РИА Новости.

Напомним, Сугробов и еще ряд сотрудников ГУЭБиПК стали фигурантами уголовного дела в начале 2014 года. Сугробову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, и организации провокации взятки.

В декабре 2015 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело на рассмотрение в Мосгорсуд. Рассмотрение дела в закрытом режиме началось 12 февраля текущего года.

Сугробов, как и другие фигуранты дела, не признает свою вину во вменяемых ему преступлениях.