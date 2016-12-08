08 декабря 2016, 13:17
Обвинение попросило для генерала Сугробова 22 года колонии
Прокурор запросил 22 года колонии для бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерала Дениса Сугробова, сообщает РИА Новости.
Напомним, Сугробов и еще ряд сотрудников ГУЭБиПК стали фигурантами уголовного дела в начале 2014 года. Сугробову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, и организации провокации взятки.
В декабре 2015 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело на рассмотрение в Мосгорсуд. Рассмотрение дела в закрытом режиме началось 12 февраля текущего года.
Сугробов, как и другие фигуранты дела, не признает свою вину во вменяемых ему преступлениях.
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