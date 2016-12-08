Директора спортшколы поместили под домашний арест после гибели детей в ХМАО

Районный суд Ханты-Мансийска вынес решение о домашнем аресте директора спортшколы «Сибиряк» Ирины Тарасовой, 12 несовершеннолетних воспитанников которой 4 декабря погибли в результате ДТП с автобусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

Тарасовой предъявлено обвинение по статье 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц») По версии следствия, женщина не заключила договор с ГИБДД и не уведомила полицию об организованной перевозке группы детей на автобусе. Она также не организовала должным образом переезд подопечных, что привело к тому, что спортсмены выехали из Ханты-Мансийска на автобусе, не соответствующем требованиям безопасности.

Обвиняемая пробудет под стражей до 4 февраля 2017 года. До этого времени ей запрещено покидать пределы жилого помещения без письменного разрешения следователя, за исключением случаев посещения аптеки и магазинов для приобретения продуктов питания.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила уволить директора спортшколы «Сибиряк» после ДТП с детьми.