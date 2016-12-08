08 декабря 2016, 09:26
Трамп встретился с Леонардо Ди Каприо
Избранный президент США Дональд Трамп встретился с голливудским актером, известным защитником окружающей среды Леонардо Ди Каприо, сообщает Associated Press.
Главной темой встречи стала альтернативная энергетика – актер рассказал Трампу, как развитие данной отрасли может помочь в создании новых рабочих мест.
В ходе встречи, продлившейся около полутора часов, Ди Каприо подарил Трампу копию своего документального фильма «До потопа». Избранный президент пообещал посмотреть картину.
Сообщается, что Трамп выразил желание вновь встретиться с актером в январе.
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