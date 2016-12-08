ЕС и Европарламент утвердили план введения безвизового режима для Украины

Члены Европейского союза и Европарламент утвердили план предоставления безвизового режима Украине и Грузии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агентства уточнили, что в документе предусмотрен механизм, способный приостановить безвизовый режим в экстренных случаях.

17 ноября стало известно, что Европейский Союз предварительно одобрил введение безвизового режима для граждан Украины.

Однако 25 ноября глава Европарламента Мартин Шульц сообщил, что против этого выступили Германия, Франция, Бельгия, Италия и другие страны.