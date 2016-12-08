Посол Евросоюза констатировал прохождение «дна» в отношениях с Россией

Посол Евросоюза в Москве Вигаудас Ушацкас выразил мнение, что отношения России и ЕС «оттолкнулись от дна». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы отталкиваемся от дна, более зрелые, более взрослые и сознательные», — сказал посол.

Ушацкас отметил, что в областях науки, образования и культуры отношения между странами мира только расширяются и у Евросоюза и России никогда не было противоречий в этих сферах. Он подчеркнул, что отношения между странами должны развиваться в рамках международного права и на условиях равноправия.

23 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России с США трудно испортить, так как они находятся «совсем на дне». Он согласился, со словами избранного президента США Дональда Трампа, заявившего, что выражение «перезагрузка отношений» себя скомпрометировало. При этом он выразил надежду, что диалог будет возобновлен и начнется непростой процесс вывода отношений в конструктивное русло.

Ранее в Кремле заявляли, что антироссийские санкции вредят гражданам принявших их стран — фермерам, простым производителям, поставщикам услуг и прочим представителям среднего класса.