Кировский губернатор вступился за Навального

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев вступился за оппозиционера Алексея Навального, сообщает портал «7х7».

В ходе встречи с кировскими журналистами Васильев отметил: «У нас опять судят Навального, это мировое событие. Да сколько можно его судить? Да отпустите его уже, пусть делает, что хочет. Навальный тоже человек, пусть живет спокойно. Хватит уже Кировскую область знать по "Кировлесу", скандалам, судам и прочему. Сколько можно? Что ж мы этим гордимся и столько про это пишем?».

Напомним, Верховный суд России отменил обвинительный приговор в отношении Навального по делу о хищении продукции предприятия «Кировлес» и направил дело на новое рассмотрение. При этом в прекращении дела или в возвращении дела в прокуратуру по ходатайству защиты было отказано.

Сам Навальный прокомментировал высказывание Васильева лаконично: «Смешно».