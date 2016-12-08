«Яндекс» проанализировал самые популярные запросы 2016 года‍

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы россиян и составил рейтинг наиболее популярных среди них. Информация об этом опубликована на сайте компании.

Главными событиями, по версии крупнейшего российского интернет-поисковика, стали выборы в Госдуму и выборы президента США, вирус Зика, допинговый скандал, крушение самолета в Ростове-на-Дону и «пакет Яровой».

Среди спортивных мероприятий россиян в сети больше всего интересовали Олимпиада в Рио-де-Жанейро, Чемпионат Европы по футболу-2016, Чемпионат мира по хоккею, Кубок мира по хоккею и Чемпионат мира по биатлону.

В категории «Премьеры», по данным «Яндекса», наиболее популярными оказались новые модели iPhone и Samsung Galaxy Note 7, а также Московское центральное кольцо и аэропорт Жуковский, приложение Prisma, автомобиль Renault Kaptur, выход Великобритании из Евросоюза и открытие гравитационных волн.

Представители «Яндекса» пояснили, что при составления рейтинга учитывались запросы по России в целом и отдельно по 17 регионам. «Алгоритм считает не абсолютные значения количества запросов, а относительные, сравнивая нынешний год с прошлым, поэтому темы года говорят о том, что волновало и интересовало людей в уходящем году. Повторяющиеся из года в год запросы о погоде, соцсетях и праздниках в исследование не попадают», — уточнили в компании.