Греф назвал WeChat лучшей соцсетью в мире

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе прямой линии со своими сотрудниками прокомментировал плюсы и минусы различных соцсетей, назвав лучшей из них китайскую WeChat, передает ТАСС.

«WeChat — лучшая сеть. И настолько удобная. В России нельзя пользоваться всеми сервисами, которые предоставляют в Китае, но тем не менее — очень, очень удобно», — пояснил Греф свою точку зрения.

Он сам, по его собственному признанию, использует WeChat для того, чтобы «следить, что там происходит», и тестирования сервисов. После этого глава Сбербанка признался, что ему не нравятся Instagram и Twitter.