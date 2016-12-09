Госсовет Франции отказал России в экстрадиции беглого банкира Аблязова

Высшая административная инстанция Франции — Государственный совет — отказалась утвердить постановление о выдаче России экс-владельца БТА Банка Мухтара Аблязова, передает РИА Новости.

Такую рекомендацию дал Госсовету докладчик по делу, выступавший на заседании. По его словам, после экстрадиции в Россию велика вероятность выдачи беглого банкира Казахстану, где его, возможно, ждут пытки. Это предположение ранее высказал спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.

Адковаты Аблязова заявляли о своем намерении оспорить решение Госсовета Франции, если он согласится выдать их клиента российской стороне.

Запрос России на экстрадицию банкира был удовлетворен судом во французском городе Лионе еще в октябре 2014 года. Спустя год правительство республики приняло на этот счет положительное решение.

Аблязова задержали во Франции летом 2013 года. Уголовное дело в отношении него ведется в России с 2009 года, он обвиняется в мошенничестве с имуществом возглавляемого им БТА Банка, а также в отмывании денег.

Следствие считает, что БТА Банк выдавал кредиты подконтрольным ему структурам, и эти займы не возвращались. Таким образом, по оценкам сотрудников МВД, Аблязов и его сообщники похитили порядка 4,5 млрд долларов.