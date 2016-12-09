За сутки из Алеппо ушли 8,5 тысяч жителей

За последние сутки из подконтрольных боевикам районов сирийского города Алеппо вышли около 8,5 тысяч жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон.

Из восточных районов города вышли 8461 человек, в том числе 2934 ребенка. Также известно, что 14 боевиков сдались и перешли в западную часть Алеппо в расположение сирийской армии. Все они амнистированы.

«Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо. Полностью завершено разминирование от взрывоопасных предметов жилых кварталов общей площадью шесть гектаров. Разминирована и восстановлена центральная водонасосная станция, две электроподстанции, две школы и две мечети», — говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон.