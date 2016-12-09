Сирийская армия взяла под контроль 93% Алеппо

Сирийская правительственная армия контролирует 93% территории города Алеппо, от сил вооруженной оппозиции освобождены 52 квартала, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской. Его слова приводит РИА Новости.

Рудской добавил, что российский Центр примирения сторон фиксирует преступления боевиков в восточных районах Алеппо.

«Подтверждаются факты издевательств, пыток, публичных казней, а также просто беспричинных убийств населения», — заявил он.

Он отметил, что за последние дни в Алеппо было доставлено более 270 тонн российской гуманитарной помощи. Местному населению оказывается медпомощь, предоставляется горячее питание.