Россия оспорит лишение боксера Миши Алояна медали Олимпиады в Рио

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил серебряной медали российского боксера Мишу Алояна и аннулировал его спортивный результат. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

«Российский боксер Миша Алоян уличен в нарушении антидопинговых правил после того, как его тест, взятый в соревновательный период 21 августа, показал положительный результат на туаминогептан. Результаты, показанные спортсменом на Олимпийских играх-2016, в том числе в соревнованиях по боксу в весовой категории до 52 кг, в которых он завоевал серебряную медаль, дисквалифицируются», — сказано в документе.

Представители боксера заявили, что намерены обжаловать это решение.

Напомним, 21 августа Миша Алоян в финальном поединке ОИ-2016 уступил узбекскому спортсмену Шахобидину Зоирову и получил серебряную медаль.

15 сентября Алоян опроверг обвинение в том, что принимал допинговые препараты во время бразильских Олимпийских игр. Информация о наличии в его пробах туаминогептана появилась после публикации хакерской группой Fancy Bears взломанной базы Всемирного антидопингового агентства (WADA).