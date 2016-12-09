«Газпром» обжаловал в Стокгольме украинский штраф в 6 млрд долларов

Российский холдинг «Газпром» обжаловал в Стокгольмском арбитраже решение украинской стороны о взыскании штрафа в 172 млрд гривен (около 6,673 млрд долларов), сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) к «Газпрому» о принудительном взыскании штрафа. Он был наложен за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа», которое, по версии АМКУ, привело к ущемлению интересов «Нафтогаза Украины».

В «Газпроме» указывают, что АМКУ не уполномочен принимать подобные решения в вопросе регулирования транзита газа через Украину.

АМКУ не имел права штрафовать «Газпром» до окончания разбирательств в Стокгольме по контракту на поставки газа, рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией. «"Газпром" не осуществляет никакой хозяйственной деятельности в Украине на товарном рынке предоставления услуг по транзиту природного газа магистральными трубопроводами Украиной, поскольку в соответствии с контрактом природный газ передается российской компанией в адрес НАК "Нафтогаз Украины" на границе России и Украины и принимается на западной границе Украины», – пояснил собеседник агентства.