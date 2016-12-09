За год армия обошлась бюджету РФ вдвое дороже всех силовиков

Расходы федерального бюджета на Вооруженные силы в 2016 году более чем в два раза превышают траты на остальные силовые структуры в совокупности. Об этом сообщает РБК.

В бюджет 2016 года заложено 2,9 трлн рублей на раздел «Вооруженные силы» и 1,3 трлн на МВД, Росгвардию, ФСБ, Генпрокуратуру, Следственный комитет и уже ликвидированную ФСКН.

В период с 2011 по 2019 год траты на армию будут самыми высокими из всех разделов бюджета.

При этом значительное наращивание оборонных расходов произошло в 2014 году. Если в 2012 и 2013 годах траты на оборону и силовиков были примерно равны, то в 2014 году на оборону было выделено 3 трлн рублей, а на силовые ведомства — 2,6 трлн рублей.

Эта тенденция сохранилась и в бюджете 2015-2019 годов.