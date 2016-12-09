Дума приняла трехлетний госбюджет

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в третьем окончательном чтении. Об этом сообщает RT.

В закон заложено постепенное снижение дефицита бюджета — с 3,2% ВВП в 2017 году до 2,2% ВВП в 2018 году и до 1,2% ВВП в 2019 году.

Доходная часть на 2017 год спрогнозирована на уровне 13,488 трлн рублей, расходная — 16,241 трлн рублей, дефицит составит 2,753 трлн рублей.

В 2018 году объем доходов бюджета оценивается в 14,029 трлн рублей, расходов — 16,04 трлн рублей, на 2019 год — 14,845 и 15,987 трлн рублей соответственно.

Бюджет составлялся исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель и с учетом инфляции не выше 4% на все три года.